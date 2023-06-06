Лето по-взрослому: школьники городского округа Воскресенск начали подрабатывать на каникулах

Старшеклассники из городского округа Воскресенск, которые хотели во время летних каникул не только отдохнуть, но и подработать, уже приступили к труду.

Речь о тех ребятах, кто подавал заявку в местную администрацию. Их оформили в муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение». И здесь школьники зарабатывают свои первые деньги, одновременно делая округ чище и красивее.

Сейчас Воскресенск убирают, озеленяют и благоустраивают 23 старшеклассника. Они уже навели порядок рядом с дворцом культуры «Химик». Также ребята очистили от сухой травы и выпололи цветник у памятника почётному гражданину города Н. И. Докторову.

Но 23 школьника, это, конечно же, не все желающие подработать летом. В списке на июнь, июль и август значится 120 мальчишек и девчонок. Остальные присоединятся к работам по благоустройству после 15 числа этого месяца, когда сдадут экзамены.