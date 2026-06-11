Лето с музыкой: в Черноголовке стартовал концертный цикл на открытом воздухе

В подмосковной Черноголовке дан старт летнему циклу концертов «Музыка на воздухе». Как сообщила Наталья Махоткина, руководитель центра развития культуры АНО «Центр городского развития», первое мероприятие состоялось на площади Фортова.

Открыли музыкальную программу местные исполнители — преподаватели Черноголовской детской школы искусств: Маргарита Будыка (гитара) и Юлия Орлова (мандолина). В их исполнении прозвучали произведения русской и европейской классики, а также популярные мелодии из кинофильмов.

Концерт привлек несколько сотен горожан разных возрастов, многие посетили мероприятие целыми семьями. Для удобства зрителей на газонах разместили скамейки и шезлонги.

Организаторы запланировали регулярные выступления: теперь каждую субботу в 18:00 концерты будут проходить перед арт‑пространством «Восход». Разножанровые музыкальные программы останутся бесплатными для всех желающих. Завершится летний сезон традиционно — 29 августа, финальное мероприятие состоится на пирсе Южного озера.

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