Лето в Таиланде под вопросом: Azur Air отменяет чартеры

Авиакомпания Azur Air прекращает выполнение чартерных рейсов в Паттайю из Самары и еще трех городов России. Причиной стали рекомендации Росавиации, связанные с ограничением срока действия сертификата эксплуатанта перевозчика, пишет КП.

Чартерная программа авиакомпании Azur Air в Таиланд из самарского аэропорта Курумоч претерпевает изменения. С 25 марта перевозчик отменяет рейсы, следующие в Паттайю. Информация об этом появилась в сообщении Ассоциации туроператоров России 13 марта.

Данное решение обусловлено позицией Росавиации. Ведомство с 8 июня ввело ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании. Участники туристического рынка полагают, что сокращение полетной программы позволит перевозчику разрешить ситуацию с систематическими задержками рейсов и нормализовать график движения воздушных судов.

Отмена коснулась исключительно направления в Паттайю. Помимо Самары, чартеры перестанут выполняться из Москвы, Екатеринбурга и Уфы. При этом рейсы на Пхукет из областного центра остаются в силе, их по-прежнему будет обслуживать Azur Air.

Туристам, которые уже приобрели путевки с вылетом в Паттайю после 25 марта, предложат иные варианты отдыха. Одним из возможных решений станет замена перевозчика для доставки пассажиров к месту назначения.