Лето заканчивается? Метеоролог рассказал, где в России уже установились заморозки

За последние несколько ночей заморозки зафиксированы преимущественно в европейской части страны. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На территории Европейской России четвертые сутки подряд наблюдаются ночные заморозки. По данным метеонаблюдений, минувшей ночью отрицательные температуры наблюдались в Ненецком автономном округе и Республике Коми.

Абсолютный температурный минимум зарегистрирован в селе Ижма Республики Коми, где столбики термометров опустились до отметки -1,4°C.

