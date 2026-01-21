«Летом рассмотрит предложения»: Алла Пугачева дала понять о готовности к камбэку

Легендарная певица Алла Пугачева, находившаяся в творческом перерыве, может вновь появиться перед публикой уже в ближайшие месяцы. По данным инсайдеров, Примадонна готова рассмотреть предложения о выступлениях, однако с рядом условий, пишут в Telegram-каналах.

Согласно информации, планы артистки на ближайшее полугодие связаны с личными и семейными обязательствами, из-за чего она не рассматривает коммерческие предложения о корпоративных выступлениях. Тем не менее, в неформальной обстановке Алла Борисовна дала понять, что поклонникам «стоит ждать величайший камбэк». Рассмотрение конкретных предложений на проведение мероприятий намечено на летний период.

Особенностью возможного возвращения станет формат и география выступлений. Сообщается, что певица не против камерных концертов, так называемых «квартирников», но проводить их готова только за пределами Российской Федерации и преимущественно для частных обеспеченных заказчиков.

Последние несколько лет Алла Пугачева преимущественно проживала на Кипре, где, по данным источников, активно работала над обновлением концертного репертуара и подготовкой новой музыкальной программы. Ранее, в 2024 году, ряд выступлений уже был согласован с крупными заказчиками, но в итоге певица от них отказалась. Причиной стали опасения по поводу повышенного медийного внимания и организационные сложности со сбором концертного состава музыкантов.

Таким образом, если планы осуществятся, лето 2025 года может ознаменоваться долгожданным возвращением одной из самых iconic фигур отечественной эстрады, хотя и в несколько неожиданном для широкой публики формате.