Лев Шерхан может не поехать в Китай и вернуться обратно в Крым

По словам директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, сегодня лев Шерхан находится в Минском зоопарке, он прошел карантин и ждет, пока будут готовить документы для отправки его в Поднебесную. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что судьба хищника пока под вопросом: так, он может вернуться обратно на полуостров в случае, если минский зоопарк не отправит льва в Харбинский зоопарк.

По мнению эксперта, процесс транспортировки животного организован московской фирмой вместе с китайскими фондами Харбинского зоопарка.

Он подчеркнул, что этот хищник для крымского сафари-парка очень ценен, к тому же лев является одним из самых ручных.

Ранее сообщалось, что звезда интернета лев Шерхан направился из Крыма в Пекин.