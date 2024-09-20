Звезда интернета лев Шерхан переехал из Крыма в Пекин

Известный на весь мир лев Шерхан переехал из Крыма в Китай, где и станет жить. Для него там созданы все необходимые условия содержания. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что лев еще малышом попал в Крым, тогда ему было всего два месяца. Маленького хищника подарили одному из жителей Донецка, однако он решил передать животное в крымский сафари-парк.

Добавляется, что сейчас Шерхана покупает очень известная корпорация в Поднебесной. Они не содержат львов в частных руках, животное станет жить в зоопарке, как положено по всем нормам.

Отмечается, что Шерхана отдают в один из шикарных зоопарков КНР, где льву идеально подходят погода и климат, будет хороший вольер.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Китая перекрасили собак, чтобы выдать их за панд.