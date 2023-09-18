«Левый глаз на фото потемнел»: мама получила знак о гибели сына на спецоперации

Любитель машин и кроссовых мотоциклов, компьютерный мастер и просто веселый парень Михаил Чурилин погиб на СВО. Родные долго не могли поверить в гибель солдата, бойца опознали только по татуировкам.

Чурилин оказался под минометным обстрелом 12-го ноября 2022 года. Осколок попал в затылок с вылетом через левый глаз. Сослуживцы не бросили Мишу, вытащили его с поля боя и привезли в больницу. Как сообщили маме бойца Галине, врачи еще 40 минут боролись за жизнь ее сына.

«Откачивали, потому что у сына работало сердце. Но что это за человек, у которого разбита голова? Я сама медик и понимаю, что это пожизненная кома, и насколько его хватит», — вздыхает женщина в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ночью Галине позвонил знакомый сослуживец сына и сказал, что Миша не пришел с задания. Чурилина не поверила, ведь сын накануне предостерегал не верить провокациям. Но фотография бойца, которая висела на стене, в ту же ночь изменилась.

«У него левый глаз потемнел и файл, в котором висел снимок, зажался на левом глазу. Позже мы поставили портрет в рамку. Потом начали искать сына, но никто ничего не знал. Знакомые мужа помогли разыскать в Ростове тело Миши. В итоге его опознали по татуировкам — просили выслать его фото, и только на 23-й день после гибели мы получили гроб», — сокрушается Галина.

Ранее мы рассказывали, как складывалась судьба бойца до начала СВО.