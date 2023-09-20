«Лежу, а у меня снаряды проходят прямо перед лицом»: отряд россиян смог прогнать технику ВСУ

Российские солдаты продолжают освобождать территорию Донбасса от нацистов. Многие населенные пункты перешли под контроль ВС РФ, но, как отмечают солдаты, мало взять под контроль поселок, важно его удержать. Ведь ВСУ норовят вернуться обратно.

Однажды украинские танк и бронетранспортер под покровом ночи прорвались в город, который уже заняли россияне. Техника ехала и стреляла, ее не успели перехватить. Участник тех событий, российский военный с позывным Стук, оказался буквально зажат вражеской техникой и свалился в кювет.

«Хотел гранату под танк бросить, но у меня была только противопехотная «лимонка». Лежу, а у меня трассеры (трассирующие снаряды, которые светятся в полете — Прим. ред.) проходят прямо перед лицом. Я смотрю, они у меня в нескольких сантиметрах от ног в землю бьются. Думаю, все, уже не вылезу. Но нет, повезло», — улыбается Стук.

Наконец, техника прошла мимо бойца, он выскочил из укрытия и отправился к своим. Страха не было, продолжает наш собеседник, потому что прорвавшиеся сосредоточили свое внимание на лесополосе, за которой начиналась железная дорога.

«Мы следовали за ними, когда один гранатометчик лупанул по БТРу. Танк шел первым, и по нему он не достал, а у «бэтэра» башня отлетела. Мы ее потом сдали на металлолом и купили себе новые берцы, старые истрепались уже», — отмечает солдат, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем временем из подбитой машины вылезли два солдата ВСУ, продолжает Стук. Экипаж танка также покинул свои места. Они постреляли раненых товарищей, сели обратно и уехали дальше, к соседнему населенному пункту.

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