«Лезут, как тараканы»: ВСУ теснят россиян и наступают у Клещеевки и Андреевки под Артемовском

Стало известно о серьезном наступлении украинских военных у Клещеевки и Андреевки на артемовском направлении. Как сообщают в соцсетях российские военкоры с мест, ВСУ всеми силами стараются прорвать линию обороны Армии России у железной дороги.

Отмечается, что враг в очередной раз сменил тактику и старается проводить «ползучее наступление»: это когда в атаку в лесополосах бросаются множественные малые группы. В настоящее время ожесточенные бои ведутся на южном фланге Артемовска. ВС РФ как могут сдерживают наступление боевиков, поливая вражеские расчеты огнем артиллерии, авиацией и дронами-камикадзе.

«Лезут как тараканы, пытаются залезть на «железку» и там закрепиться, накрываем их», — цитируют военкоры бойцов ВС РФ.

Минобороны России данную информацию пока не опровергло и не подтвердило.