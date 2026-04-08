Льготникам дали 1326 рублей на лекарства. Слуцкий: «Этой суммы нет даже на одну таблетку»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о ежегодной индексации нормативов на закупку лекарств для льготников с учетом фактических цен.

Упомянутый норматив применяют для расчета субсидий регионам на закупку медикаментов, изделий и спецпитания для льготных категорий.

Политик напомнил, что в 2025 году государство выделяло на эти нужды всего 1326,4 рубля в месяц на человека. По его словам, этой суммы не хватает даже на один препарат. Запланированное повышение до 1400,7 рубля он назвал недостаточным.

«Нормативы должны соответствовать ценам на жизненно важные препараты. Регионы должны иметь возможность закупать все необходимое, а люди — получать лекарства вовремя», — заявил Слуцкий.

В обращении отмечается: фактические расходы регионов на одного льготника гораздо выше федерального норматива. В итоге субъекты либо доплачивают из своих бюджетов, либо урезают объем и ассортимент лекарств. Это, как подчеркнул автор письма, снижает доступность соцподдержки.

Слуцкий просит Голикову увеличить финансирование и проводить индексацию с учетом реального роста цен на препараты. Он добавил, что речь идет о здоровье сотен тысяч пенсионеров, инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидами.

«Для них каждая таблетка критически важна, и даже разовый пропуск приема может повлечь тяжелейшие последствия», — заявил он, отметив, что эти люди не могут доплачивать за лечение из своего кармана.

