Льготникам готовят подарок: какие категории граждан получат лекарства за счет бюджета в 2026

Эксперт Агентства стратегических инициатив и бывший сенатор Ольга Епифанова в комментарии для RT подробно разъяснила механизм получения льготных медикаментов отдельными категориями граждан в 2026 году. Право на эту меру поддержки имеют граждане, включенные в федеральный реестр льготников, такие как инвалиды, ветераны, ликвидаторы радиационных аварий и пенсионеры с подтвержденными хроническими заболеваниями.

Как отметила Епифанова, обязательным условием является не только наличие соответствующего статуса, но и официальное согласие на получение набора социальных услуг, в состав которого входит обеспечение лекарственными препаратами. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу государственной или муниципальной поликлиники, который выпишет рецепт по установленной форме.

Выдача лекарств осуществляется только в тех аптечных пунктах, которые участвуют в государственной программе, а перечень препаратов, как правило, ограничен списком, утвержденным Министерством здравоохранения. Эксперт рекомендовала гражданам заранее уточнять, входит ли необходимое лекарство в перечень жизненно важных, поскольку их наличие обеспечивается в приоритетном порядке.

Отдельно Епифанова обратила внимание на упрощение процедуры продления рецептов для пациентов с хроническими заболеваниями, которое было инициировано Минздравом с начала текущего года. Она посоветовала льготникам своевременно проверять сроки действия выписанных рецептов и наличие нужных медикаментов в аптеках, чтобы избежать перерывов в лечении.

