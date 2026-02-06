В аэропорту российского города выпустили срочное предупреждение

Аэропорт Новокузнецка был вынужден выпустить экстренное опровержение в связи с волной ложной информации, распространившейся в социальных сетях, передает VSE42.Ru .

В Сети появились сообщения о якобы произошедшем чрезвычайном происшествии, в том числе о возможном минировании здания, что вызвало беспокойство среди жителей Кузбасса. Ситуацию усугубил временный перебои в работе официального сайта авиагавани.

Пресс-служба аэропорта оперативно отреагировала на панические слухи, заявив, что вся инфраструктура функционирует в обычном режиме, а информация о ЧП не соответствует действительности.

«В сети Интернет распространяется недостоверная информация, касающаяся работы аэропорта Новокузнецк. Просим не обращать на нее внимания и ориентироваться исключительно на данные из официальных источников аэропорта», – сообщает пресс-служба аэрогавани.

В заявлении также отмечено, что технические специалисты воздушной гавани уже принимают необходимые меры для урегулирования ситуации, включая восстановление стабильной работы информационных ресурсов и противодействие фейковым вбросам.

Для пассажиров, которым необходимо уточнить статус своих рейсов или получить достоверную информацию, аэропорт предоставил прямой контактный номер телефона: +7 (3843) 99-44-44. Официальные лица призвали граждан сохранять спокойствие и проверять любые новости, касающиеся работы аэропорта, только через утвержденные каналы коммуникации.

