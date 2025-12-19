Льготный период закончен: Путин отменил мораторий на штрафы для застройщиков-долгостроев

Президент Владимир Путин объявил о завершении льготного периода для девелоперов. С нового года мораторий на штрафы за срыв сроков ввода многоквартирных домов продлеваться не будет, что вернет дольщикам сильный рычаг давления на недобросовестных застройщиков.

Девелоперам пора вспомнить о своих договорных обязательствах. В ходе большой пресс-конференции «Итоги года» Владимир Путин сообщил, что мораторий на штрафы за просрочку ввода жилья, действовавший несколько лет, больше продлеваться не будет.

«Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось, он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать».

Данное решение означает возвращение к стандартным правилам игры. Теперь за каждый день задержки сдачи дома застройщикам снова придется выплачивать дольщикам неустойку, размер которой прописан в договоре долевого участия. Мораторий был введен как антикризисная мера для поддержки строительной отрасли в сложный период, но его неоднократное продление вызывало критику со стороны обманутых дольщиков и правозащитников.

