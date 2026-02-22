Никаких очередей: в Татарстане меддокументы разрешили получать с воздуха

Жители республики получили новые возможности для работы с электронными медицинскими документами через портал госуслуг. В личном кабинете появились полезные обновления, упрощающие получение справок и свидетельств, пишут Агрызские вести.

Министерство здравоохранения Татарстана подвело итоги цифровизации медицинской сферы и представило новые электронные сервисы, запущенные в 2026 году. Республика продолжает удерживать лидирующие позиции по развитию онлайн-услуг, входя в десятку регионов России по количеству интернет-записей к врачу. В прошлом году жители оформили более 14 миллионов таких обращений, причем свыше 70 процентов всех запросов на портал госуслуг связаны с получением медицинской помощи. Около 3 миллионов татарстанцев воспользовались сервисом по получению медицинских документов в электронном виде.

Все ключевые функции сосредоточены в личном кабинете «Мое здоровье» на федеральном портале госуслуг. В рамках сервиса «Жизненные ситуации» внедрен ряд важных обновлений. Появилась специальная информационная страница с подробными инструкциями по просмотру и скачиванию электронных документов, включая бумаги несовершеннолетних детей. Реализована функция проверки подлинности электронной подписи медицинских документов.

Для удобства пользователей модернизирован классификатор, позволяющий быстрее находить нужные бумаги. Значительно расширен перечень доступных документов: теперь в электронном формате можно получить медицинское свидетельство о рождении. Кроме того, уведомления о поступлении новых документов теперь приходят в мессенджере Max.

Развитие современных онлайн-сервисов происходит в рамках национального проекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей». Через мессенджер Max жителям стали доступны не только запись к врачу, но и телемедицинские консультации, а также услуга по оформлению закрытия больничного листа.