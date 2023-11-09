Либо Москва, либо Подмосковье: выяснилось, куда отправят изъятого на таможне детеныша краснокнижного сервала

Таможенники в аэропорту Домодедово не позволили вывезти из России краснокнижного котенка сервала. По данным Mash, мужчина с американским паспортом и редким животным в переноске при прохождении «зеленого» коридора вызвал подозрения у сотрудников таможни.

Мужчина предъявил документы на кота породы египетский мау. Посмотрев на питомца, работники аэропорта заподозрили, что это сервал, и передали его зооэкспортам. В ходе проверки догадки подтвердились. Краснокнижное животное изъяли, в ближайшее время решится вопрос с новым домом для маленького хищника.

Мы спросили директора Центра реабилитации диких животных «Сирин» Ксению Михайлову, какое будущее ждет котенка. По ее словам, обычно такие решения принимает Росприроднадзор.

«Котенка могут взять муниципальные зоопарки столицы. Или детеныша сервала определят в подмосковный Центр передержки диких животных под Яхромой, с которым у Москвы контракт», — рассказала Михайлова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В питомнике под Яхромой содержатся брошенные и конфискованные животные, пояснила собеседница издания.

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