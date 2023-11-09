«Личная неприязнь»: выяснилось, почему Макс Покровский не может продать квартиру

Макс Покровский*, гордый обладатель четырехкомнатной квартиры в Москве у станции метро «Митино», никак не может продать свое имущество. По данным SHOT, недвижимость площадью 110 квадратных метров с двумя санузлами стоимостью 25,7 миллионов рублей стала «токсичной». Люди отказываются от нее, как только узнают, кому она принадлежит.

Мы спросили риелтора Романа Крылова, в чем причина массовых отказов от покупки квартиры Покровского. По его словам, людей отпугивает иноагентский статус владельца недвижимости.

«Несомненно, покупать квартиру у иноагента люди не хотят, их отпугивает этот статус. У людей может быть личная неприязнь к певцу, принципиальная позиция, что, конечно же, тоже осложняет процесс продажи недвижимости», — рассказал Крылов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Наряду с иноагентским статусом люди боятся сделки по доверенности, добавил специалист.

«Любая покупка по генеральной доверенности у человека, которого покупатель не увидит, не вызывает доверия. Кроме того, такая сделка всегда влечет за собой дополнительные риски и опасности. Это довольно сложная процедура, и перспектива не увидеть продавца вживую, конечно, тоже отпугивает», — заключил собеседник издания.

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* признан иноагентом в РФ