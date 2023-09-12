«Личная ответственность»: священник рассказал, зачем храмы берут деньги с прихожан

Платные услуги в храмах — тема для извечных споров среди людей. Одни считают, что церковь и деньги несовместимы, другие же добровольно приносят средства для содержания и благоустройства мест, которые посещают.

Иерей Филипп Ильяшенко, священник Николо-Кузнецкого Храма объяснил, по какой причине церковь иногда просит деньги за те или иные услуги. По его словам, это вынужденная мера, необходимая для обеспечения удобства самих прихожан.

«Любая собственность обременительна. Она требует обслуживания, содержания, расходов. Даже если прихожане не задумываются, но в любом храме, чтобы горел свет и в нем было тепло, нужны средства. Организовать громкий звук для мероприятий, когда в храме много людей, тоже довольно затратно», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, нельзя забывать про реставрацию икон и фасадов — они тоже подразумевают расходы. А ведь в храме еще и работают люди, которые занимаются уборкой и прочими делами, им тоже нужно на что-то питаться и кормить семьи.

«Денежное содержание — одна из забот церкви, поэтому средства собираются тем или иным образом. Есть варианты, помимо платных услуг. Я, например, служу в храме, где все совершается бесплатно. Таких мест очень много. В большинстве случаев они живут за счет добровольных пожертвований, а одной из обязанностей священников становится объяснение прихожанам необходимости заботиться о храме, включаться в его жизнь. Не потому, что кто-то требует, а потому что есть личная ответственность», — отметил священник.

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