Нельзя лениться и много пить: священник раскрыл особенности главных православных праздников сентября
Фото: [Константин Семенец]
Сентябрь богат на православные праздники разной величины и значения — в этом году их будет аж 80. О самых крупных событиях и о том, как их правильно отметить, рассказал протоиерей Константин Харитонов.
Среди массы праздничных дней священник выделил три. Это главные события сентября, о которых следует помнить верующим гражданам.
«11 сентября — Усекновение главы св. Иоанна Крестителя, в этот день совершается молебен о страждущих недугом пьянства; 21 сентября — Рождество Божией Матери; 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 11 сентября во время пира царя Ирода был убит святой пророк Иоанн Креститель, поэтому в этот день строгий пост, а 27 сентября произошло Обретение и Воздвижение Креста, в память страданий Господа на Кресте тоже соблюдается строгий пост», — пояснил Харитонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Особых инструкций по поведению в перечисленные даты нет, но есть некоторые особенности празднования, отметил протоиерей. Кроме необходимости посетить храм и запрета на злоупотребление алкоголем, существует ряд ограничений.
«Запрещено грешить, проводить время в праздности и лености. Нельзя употреблять молочную, мясную и рыбную пищи. Разрешается пища с растительным маслом», — рассказал собеседник.
Ранее выяснилось, как нужно правильно отмечать Ореховый Спас.