Нельзя лениться и много пить: священник раскрыл особенности главных православных праздников сентября

«11 сентября — Усекновение главы св. Иоанна Крестителя, в этот день совершается молебен о страждущих недугом пьянства; 21 сентября — Рождество Божией Матери; 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 11 сентября во время пира царя Ирода был убит святой пророк Иоанн Креститель, поэтому в этот день строгий пост, а 27 сентября произошло Обретение и Воздвижение Креста, в память страданий Господа на Кресте тоже соблюдается строгий пост», — пояснил Харитонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».