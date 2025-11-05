Личного охранника Анджелины Джоли мобилизовали на Украине: как голливудской звезде пришлось ехать в военкомат

Личного охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли принудительно мобилизовали на Украине. Инцидент произошел на блокпосте, после чего звезде самой пришлось отправиться в военкомат, чтобы вызволить сотрудника. Об этом сообщает украинское СМИ.

Во время визита Анджелины Джоли на Украину произошел необычный инцидент, больше похожий на сюжет для шпионского триллера. На одном из блокпостов в Николаевской области сотрудники территориального центра комплектования задержали одного из охранников актрисы.

Со стороны военных прозвучало заявление о проблемах с документами у мужчины. Сам охранник пытался объяснить, что сопровождает важного иностранного гостя, однако это не возымело эффекта. Его забрали для мобилизации.

Ситуация зашла в тупик, и Анджелине Джоли пришлось лично вмешаться. Актриса отправилась в здание областного ТЦК, чтобы добиться освобождения своего сотрудника.

