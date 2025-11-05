«Вейп с сюрпризом». Звезда «Интернов» Аглая Тарасова полностью признала вину в зале заседания суда
Фото: [Медиасток.рф]
Звезда сериалов «Интерны» и «Беспринципные» Аглая Тарасова полностью признала свою вину в контрабанде наркотических средств. Подробности происшествия актриса пообещала раскрыть в ходе дальнейших судебных заседаний. Об этом сообщает ТАСС.
Аглая Тарасова сделала шокирующее заявление в Домодедовском суде, признавшись в контрабанде наркотиков. Инцидент произошел еще в конце августа, когда актриса возвращалась из Израиля через аэропорт Домодедово.
При прохождении таможенного контроля по «зеленому коридору» сотрудники обнаружили у звезды фильмов «Лед» и «Холоп-2» электронную сигарету. Внутри устройства находилось гашишное масло массой 0,38 грамма. На основании этой находки в отношении дочери Ксении Раппопорт возбудили уголовное дело.
Пока идет судебный процесс, для Тарасовой действуют строгие ограничения. Ей запрещено покидать дом в ночное время, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи. Мера пресечения будет действовать как минимум до начала ноября.
