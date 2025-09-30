Личность военнослужащего ВСУ, погибшего в Курской области и оставленного сослуживцами, была установлена благодаря обнаруженной при нем карте налогоплательщика.

Как сообщил 30 сентября связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», от тела остались лишь фрагменты, которые стали пищей для животных и насекомых.

Родственников украинских военных призывают связаться со своими отцами, мужьями или братьями и убедить их в том, что единственный шанс сохранить жизнь — это сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее сообщалось о том, что украинцы платят до $15 тыс. за трудоустройство в McDonald’s для брони.