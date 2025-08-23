Во Франции разгорается скандал, связанный с отказом директора парка развлечений в департаменте Восточные Пиренеи принять группу из 150 детей из Израиля. Инцидент, произошедший 20 августа, стал известен благодаря публикации телеканала BFMTV.

Согласно сообщению, несовершеннолетние в возрасте от 8 до 16 лет, отдыхавшие в испанском летнем лагере, заранее забронировали визит в парк. Однако за день до запланированного визита администрация заведения сообщила об отмене их брони.

Как указывается в пресс-релизе местной прокуратуры, в ходе беседы менеджер объяснил свой поступок «личными убеждениями». Он также предложил своим подчиненным воспользоваться правом на увольнение, «прежде чем искать иные оправдания для других посетителей».

Владелец парка, 52-летний мужчина, представляет иную версию случившегося. Он утверждает, что причиной отказа стали исключительно неблагоприятные погодные условия. Накануне на странице парка в соцсетях было опубликовано уведомление о закрытии 21 августа для проведения проверок аттракционов после сильного шторма.

В результате группа детей была вынуждена изменить планы и отправилась в другой парк развлечений на озеро Матамале, расположенный в 50 километрах, в сопровождении жандармов.

На фоне этих событий директор парка был задержан правоохранительными органами. Ему инкриминируется правонарушение, максимальное наказание за которое может достигать трех лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Воробьев отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.