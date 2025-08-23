Личные убеждения или плохая погода? Почему директор французского парка не пустил 150 израильских детей
Во Франции директор парка не пустил на территорию 150 детей из Израиля
Во Франции разгорается скандал, связанный с отказом директора парка развлечений в департаменте Восточные Пиренеи принять группу из 150 детей из Израиля. Инцидент, произошедший 20 августа, стал известен благодаря публикации телеканала BFMTV.
Согласно сообщению, несовершеннолетние в возрасте от 8 до 16 лет, отдыхавшие в испанском летнем лагере, заранее забронировали визит в парк. Однако за день до запланированного визита администрация заведения сообщила об отмене их брони.
Как указывается в пресс-релизе местной прокуратуры, в ходе беседы менеджер объяснил свой поступок «личными убеждениями». Он также предложил своим подчиненным воспользоваться правом на увольнение, «прежде чем искать иные оправдания для других посетителей».
Владелец парка, 52-летний мужчина, представляет иную версию случившегося. Он утверждает, что причиной отказа стали исключительно неблагоприятные погодные условия. Накануне на странице парка в соцсетях было опубликовано уведомление о закрытии 21 августа для проведения проверок аттракционов после сильного шторма.
В результате группа детей была вынуждена изменить планы и отправилась в другой парк развлечений на озеро Матамале, расположенный в 50 километрах, в сопровождении жандармов.
На фоне этих событий директор парка был задержан правоохранительными органами. Ему инкриминируется правонарушение, максимальное наказание за которое может достигать трех лет тюремного заключения.
