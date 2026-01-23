Личный осмотр: президент проверил, чем живут и над чем работают лучшие умы страны в МФТИ

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

В ходе рабочей поездки глава государства ознакомился с деятельностью учебного заведения. Программа включала осмотр лабораторий института, а также встречу со студентами и выпускниками МФТИ разных лет.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посещение одного из ведущих технических вузов страны стало поводом для обсуждения вопросов развития отдельных отраслей, а также состояния системы высшего образования и науки в Российской Федерации. Мероприятие носило рабочий характер и было направлено на прямой диалог с научно-образовательным сообществом.