Личный прием граждан по вопросам соцподдержки пройдет в Подмосковье в мае

Личный прием граждан по вопросам социальной поддержки, соцподдержки семей участников СВО, оказания социальной помощи вынужденным переселенцам и организации летнего отдыха детей пройдет в Подмосковье.

Прием будет проходить с 10 часов утра до 3 часов дня 15 мая в Приемной Правительства Московской области, Министерстве здравоохранения Московской области, Министерстве образования Московской области, Министерстве социального развития Московской области, а также в муниципальных администрациях, общественных приемных исполнительных органов власти региона с привлечением должностных и уполномоченных.

Адрес Минздрава Подмосковья — город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Минсоцразвития и Минобразования региона — город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7. Приемная областного Правительства расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».