Личный прием граждан провел секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Талдомского округа

Секретарь местного отделения партии Юрий Крупенин в рамках работы местной Общественной приемной партии «Единая Россия» провел встречу с жителями и гостями Талдомского округа.

«Регулярные встречи способствуют укреплению связей между партией и обществом, создавая платформу для конструктивного обмена мнениями и совместного решения вопросов, затрагивающих интересы граждан», — отметил Юрий Крупенин.

В ходе встречи поступали различные вопросы. В частности, вдова и дети погибшего участника специальной военной операции обратились к Юрию Васильевичу с вопросом об улучшении жилищных условий семьи. Были также затронуты темы, которые касаются всех жителей муниципалитета. В частности, люди интересуются включением СНТ в границы населенных пунктов и вопросами нецелевого использования земельных участков.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Каждое обращение зафиксировано. Юрий Крупенин заявил, что проконтролирует решение всех вопросов. Ни одна из озвученных проблем не останется без внимания.

Актив местного отделения партии «Единая Россия» на регулярной основе поддерживает диалог с населением. Депутаты используют разные форматы. Личные встречи — один из востребованных из-за высокой результативности решения вопросов. Во время мероприятий актив местного отделения партии рассказывает жителям о планах развития региона, о выполненных мероприятиях. Параллельно посетители могут высказать мнение о проектах, что особенно важно до их окончательного утверждения.