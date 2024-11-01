Личный прием на комбинате «Сибпромстрой Московия» провел Андрей Иванов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел личный прием в формате «Выездной администрации» на комбинате «Сибпромстрой Московия». Основные вопросы, с которыми обращались заявители к главе муниципалитета, касались сфер ЖКХ и благоустройства. Так, жительница улицы Солнечная в Одинцово сообщила о том, что со стороны магазинов вблизи дома № 17 регулярно сливают сточные воды. Профильные службы проверили участок — выяснилось, что произошел перелом канализационной трубы. Правообладателю земельного участка выдали ордер на проведение работ по устранению аварии. Как сообщил Андрей Иванов, администрация округа держит ситуацию на контроле.

«Владельцу земельного участка выдали ордер на устранение аварии до 31 октября. Потребуется некоторое время на пусконаладку, но на следующей неделе проблема должна быть окончательно решена. Также подрядная организация должна будет восстановить благоустройство после проведенных работ. Проконтролируем, чтобы все было сделано качественно», — сообщил глава Одинцовского округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Еще один вопрос касался смонтированной летом этого года ограды за домом № 10 по улице Глазынинская. Жителей беспокоит, что после установки железного заборчика двор лишился нескольких машиномест. Как пояснил начальник окружного Управления благоустройства Вячеслав Асриян, объект сделали силами МБУ «Одинцовское городское хозяйство» на основании поступившего обращения на портале «Добродел»: в нем сообщалось, что машины полностью укатали «зеленый» край придомовой территории, который не предназначен для парковки. Кроме того, машины перекрывали доступ к надземной теплотрассе.

«Здесь нужно прийти к компромиссу — найти поблизости пространство для специальных карманов или передвинуть забор ближе к инженерным сетям. Решим этот вопрос вместе с жителями», — заявил Андрей Иванов.

Также на личном приеме обсудили благоустройство пешеходного маршрута к железнодорожной станции «Отрадное», который иногда подтапливает. Глава округа сообщил, что муниципалитет обратится к «Российским железным дорогам» за согласованием на проведение работ по прокладке ливневой канализации. Помимо этого, необходимо подготовить проект и просчитать сумму, которая потребуется на его реализацию.

Вторая проблема, связанная с платформой «Отрадное» — отсутствие освещения на участке от станции до Можайского шоссе в сторону микрорайона «Гусарская баллада». Требуется обустроить кабельную линию, смонтировать опоры освещения и светильники. Андрей Иванов сообщил, что профильные службы проработают два варианта решения — можно либо внести участок в программу по обустройству «народных троп» на 2025 год, либо выполнить работы за внебюджетные средства.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Добавим, что перед личным приемом глава Одинцовского округа осмотрел производственные цеха домостроительного комбината «Сибпромстрой Московия». Предприятие занимается изготовлением железобетонных изделий для группы компаний «Сибпромстрой». Компания-застройщик с 2004 года возводит дома и жилые комплексы в Новой Москве и трех регионах России — Белгородской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Подмосковье. Компания является владельцем пяти патентов, это позволяет создавать высоко энергоэффективные дома класса «А» и «А+»: в производстве применяются собственные уникальные технологии индустриального домостроения с низкой материалоемкостью, которые могут быть использованы во всех климатических зонах страны без ограничений.

Суммарно под фирменным названием «Сибпромстрой» сейчас работают 28 специализированных предприятий. В Одинцовском городском округе деятельность ведется с 2018 года. На заводе около станции «Отрадное» провели масштабную модернизацию: наладили новое производство и запустили цех по изготовлению окон ПВХ и алюминиевых конструкций, разместили 15 механизированных кассетных установок. За один цикл такая установка формирует сразу 12 изделий от 3 до 8 метров. В технологическом процессе применяют специальную добавку, позволяющую добиваться прочности изделий без дополнительного нагрева. Большая часть техники — российского производства.

Компания в Одинцово специализируется на изготовлении элементов крупнопанельного домостроения. Всего номенклатура производства насчитывает более 1500 изделий — это бетонные панели (КПД), лифтовые шахты, вентиляционные блоки, шахты дымоудаления, а также промышленный железобетон: сваи разной номенклатуры, колонны, ригели, балки, канализационные колодцы и другие изделия. Продукцию компании использует головное предприятие для строительства домов.