Личный прием на предприятии «Металлик и Ко» провел Андрей Иванов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел личный прием в формате «Выездной администрации» на предприятии «Металлик и Ко». Основные вопросы, с которыми обращались заявители к руководителю муниципалитета, касались запаркованности, жилищно-коммунальной сферы и предпринимательства. Так, жительница Одинцово обратила внимание на общую проблему Старой и Новой Трехгорки: грузовой транспорт систематически «ночует» внутри микрорайонов, иногда водители ставят грузовики даже в два ряда. Это создает серьезные проблемы не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Глава Одинцовского округа отметил, что надо возобновить практику рейдов Госавтоинспекции по выявлению нарушителей правил парковки. Также на проблемные локации обратят внимание инспекторов Управления регионального административно-транспортного контроля Московской области (УРАТК), которые будут выписывать штрафы.

«Совместно с ГАИ проведем в течение месяца рейды по этим территориям. Уже с 1 декабря стартует постоянное дежурство и эвакуация. Параллельно инспекторы Управления регионального административно-транспортного контроля будут выписывать штрафы. Такой двойной подход должен отбить желание парковаться неправильно», — сообщил Андрей Иванов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Житель дома № 23 по улице Дружбы в поселке ВНИИССОК рассказал о том, что после дождей и во время таяния снега в подъезде случаются протечки — на уровне козырька над крыльцом. В сентябре этого года специалисты управляющей компании «УЖХ» выполнили герметизацию переходных балконов 2 этажа, а также отремонтировали мягкую кровлю козырьков. Андрей Иванов поручил провести проверку после следующего снегопада или ливня — важно удостовериться, что проблему удалось полностью решить.

Еще один вопрос личного приема касался аренды земельного участка для развития бизнеса. Глава Одинцовского округа дал поручение профильным службам собрать от заявителя всю информацию по предполагаемым локациям, размерам и другим параметрам участка, а также проинформировать о правилах проведения аукциона на право заключения договора аренды территории, находящейся в государственной или муниципальной собственности.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Добавим, что предприятие «Металлик и Ко» выпускает изделия из тонколистового оцинкованного металла и металла с полимерным покрытием для бытового и промышленного применения: дымоходы и комплектующие к ним, водосточную систему круглого сечения, сайдинг и софиты, профнастил С8, С20 и С21, гофрированный и плоский лист, металлический штакетник, комплектующие и доборные элементы, а также профили для монтажа гипсокартона.

Для производства изделий применяются новейшие технологии: лазерная сварка, холодная вытяжка металла, формовка. Внедряются собственные оригинальные разработки и конструкторские решения. На производстве используется современные складские технологии и система штрихового кодирования EAN, обеспечивающая автоматизированный учет продукции. Площадь складских помещений составляет 15 тысяч квадратных метров с высотой хранения до 10 метров. В 2022 году предприятие получило субсидию на модернизацию оборудования в размере 2,7 миллиона рублей. Средства были направлены на частичное — 50% — погашение затрат по приобретению аппарата лазерной сварки, установки для сварки кольцевых швов и волоконного лазера.