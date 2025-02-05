Лидер «Би-2» объяснил отмену концерта в Азербайджане

Лидер рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник*) отменил концерт в столице Азербайджана и рассказал, почему сорвал мероприятие. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Хуже и не скажешь».

Музыкант получил информацию, что кого-то за рубежом якобы «арестовали по заказу России». Новости испугали артиста и он решил подстраховаться, отменив выступление в Баку. При этом Бортник признался, что также не планирует соваться с гастролями в страны бывшего СНГ. Речь про Армению, Грузию и Казахстан.

«Я тоже не хочу под забором закончить свою жизнь. Для меня это в какой-то степени ночной кошмар», — заметил он.

Напомним, что в недавнем интервью на YouTube-канале Malanka Action Бортник признался, что содержит команду на собственные деньги. По его словам, финансово стало тяжелее и ему даже пришлось продать дорогую квартиру в Москве.

Ранее сообщалось, что СК призвали возбудить дело против Левы Би-2 за дискредитацию российской армии.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов