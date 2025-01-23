СК призвали возбудить дело против Левы Би-2 за дискредитацию ВС РФ

Издание отметило, что музыкант опубликовал в соцсети изображение, сгенерированное нейросетью. На нем ветеран СВО с протезом и на костылях стоит на подиуме. Представители общественного движения «Ветераны России» высказали мнение, что подобные снимки могут быть расценены общественностью как насмешка над подвигами российских военнослужащих. Общественники также отметили, что певец неоднократно публично заявлял о поддержке ВСУ.

«Просим дать правовую оценку действиям Егора Бортника и в случае подтверждения указанных нарушений принять предусмотренные законом меры для его привлечения к ответственности», – говорится в обращении, имеющемся в распоряжении «Абзаца».

Издание отметило, что музыкант не в первый раз публикует картинки, которые вызывают противоречивое мнение у общества. В преддверии Нового года на его странице в соцсети появилась картинка, на которой возле могил стоял подбитый танк. На фоне был изображен Кремль. Пользователи негативно восприняли подобное творчество, также созданное нейросетью.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества.

*Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.