Лидер группы «Любэ» опроверг информацию о госпитализации из-за проблем с сердцем

Исполнитель Николай Расторгуев ответил «Газете.ру» на вопрос о своей госпитализации на фоне проблем с сердцем. Об этом недавно сообщили в Сети.

Неизвестные передали в ТГ-каналы информацию, что артист Расторгуев был госпитализирован. Якобы звезду видели в сопровождении личного врача. Были сведения и о проверке его имплантированного кардиовертера, который препятствует остановке сердца.

Однако все эти данные оказались ложью: 67-летний актер заявил, что чувствует себя хорошо и не находится в медучреждении. Более того, у него нет проблем с сердцем. Супруга артиста лишь уточняла, что ее муж проходил плановое обследование.

Расторгуев также нецензурно обругал людей, которые распространили слухи о его госпитализации.

Напомним, в 2023 году власти Канады ввели антироссийские санкции, в том числе они коснулись российских звезд. В списке оказался Николай Расторгуев. Он был не удивлен произошедшему, ведь и раньше становился частью черного списка, правда в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Сети сообщили об онкологии у Василия Ливанова. Однако сам он удивился этой информации.