Советский «Шерлок» Ливанов ответил на слухи об онкологии

Народный артист РСФСР Василий Ливанов ответил RT на информацию о заболевании раком, которую распространили в Сети.

Mash сообщил об обследовании 88-летнего Василия Ливанова в онкологическом центре. Канал отмечал, что у легендарного актера имеется подозрение на рак. Якобы врачи обнаружили опухоль, но неизвестно, злокачественная она или доброкачественная.

Сам актер в беседе с RT отметил, что информация не соответствует действительности.

«Это кто-то решил меня спровоцировать на скандал. Со мной все в порядке», — добавил Ливанов

Актер в беседе с другими СМИ также негодует, почему некто распространил столь пугающие и грязные слухи. По словам звезды, жаловаться ему не что.

Василий Ливанов известен по главной роли сыщика в советском кинопроекте «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Он отыграл персонажа настолько хорошо, что был принят в орден Британской империи. На то время решение о награде принимала Елизавета II. За свою карьеру он сыграл более 130 фильмах и сериалах.

Ранее сообщалось, что Ливанов высказался о возвращении известной артистки в Россию.