Лидер группы «Руки Вверх» Жуков сделал заявление по поводу авторских прав на песни

Солист и лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков утверждает, что никогда не передавал авторские права на песни продюсеру Андрею Маликову либо связанным с ним людям. Слова музыканта привело издание «Аргументы и факты».

По утверждению Жукова, авторство всех песен, которые вошли в альбомы «Сделай погромче» и «Без тормозов», зафиксировано за ним и еще за одним его бывшим компаньоном Алексеем Потехиным. Это факт никем и никогда не оспаривался ранее. Ни он сам, ни Потехин не передавали свои права Маликову либо Черкасову.

«Мы зарегистрированы в качестве авторов указанных произведений в реестре Российского авторского общества», — указал он.

По его словам, сейчас ведется спор с теми, кто имеет смежные права на некоторые фонограммы, которые были включены в указанные альбомы.

Ранее сообщалось, что Жуков не сумел убедить суд в своей причастности к созданию оспариваемых треков. Истцы не предоставили сами фонограммы, информацию о правообладателях, документацию об аренде студии и оплате услуг. Создателем фонограммы на основе свидетельских показаний был признан Маликов.