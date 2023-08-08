Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести сиесту в южных регионах страны

Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий предложил ввести особый режим работы в южных городах России во время жары. Об этом он заявил во время своего визита в Волгоград.

Рабочая поездка Слуцкого в Волгоград прошла в условиях 40-градусного зноя.

Глава ЛДПР считает, что в регионах, где жара держится долгое время, можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю или подумать о сиесте – перерыве в самые жаркие часы суток.

В Волгоградской области с начала месяца установилась аномальная жара. Ее причиной стали два циклона, «закачивающие» в регион горячий воздух из Казахстана и из Средиземноморья.