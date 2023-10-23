Лидер «Ночных снайперов» обратилась к сургутянам в ролике на борту самолета

Диана Арбенина выложила на своей странице в социальных сетях новое видео. Она записала обращение к жителям Сургута, города, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Как пишет URA.RU, ранее региональная организация под названием «Русская община» несколько раз пыталась сорвать предстоящий концерт Арбениной. Известно, что была даже подготовлена петиция с требованием отменить выступление. Активисты также обратились в окружную прокуратуру с жалобами на певицу.

Однако, концерт все же должен состояться. Билеты еще находились в продаже, когда певица опубликовала ролик в интернете. В нем она запечатлела момент перед вылетом из Новосибирска в Сургут. В кадре даже удалось увидеть маму Арбениной, которая сидела на борту лайнера.