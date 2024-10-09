Лидер ВДМОД встретился со студентами Павлово-Посадского техникума

Значимая встреча состоялась в среду, 9 октября. На ней собрались студенты и преподаватели, которые искренне заинтересованы в волонтерской деятельности и патриотическом воспитании.

Заместитель руководителя Московского областного регионального отделения ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Илья Першункин лично встретился со студентами Павлово-Посадского техникума.

Он рассказал о своем опыте работы в организации и обозначил важность волонтерства в обществе. Кроме того, спикер поделился способами, которые помогут молодежи внести свой вклад в поддержание памяти о героях и защите России. По словам Першункина, волонтерские проекты помогают развить личные качества и сформировать чувство гражданской ответственности, что очень важно в условиях современного общества.

Эта тема оказалась настолько интересной для студентов, что они не переставали задавать все новые и новые вопросы. Несомненно, интерес к волонтерской деятельности у многих из них появился еще до встречи. Ну а после нее ряды волонтеров точно пополнятся новыми добровольцами. Ведь участие в мероприятиях и проектах, проводимых организацией, открывается новые возможности и дарит новый опыт взаимодействия с людьми.

В ходе дискуссии ребята активно делились своим мнением друг с другом, а также предлагали идеи, которые можно воплотить в учебном заведении. Среди них — различные патриотические акции и другие инициативы.

Встреча с лидером ВДМОД вдохновила многих ребят и заставила их задуматься о том, какое место они занимают или хотят занимать в обществе. Взять на себя роль активного гражданина, желающего помочь ближнему, никогда не поздно!