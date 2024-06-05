Лидером в управлении парками Московской области стала директор Павлово-Посадского парка

Прежде всего жюри оценивало вклад в развитие услуг в сфере культуры. Учитывали проведение мероприятий и другого досуга для населения в 2023 году, исполнение системного расписания парками, реализацию разных событий общеобластных уровней, качество и наличие услуг и сервиса в парках, информационную доступность и популярность парковых зон. Обращали внимание и на проведение мероприятий от министерства.

По итогам представители девяти парков муниципалитетов Мособласти стали лучшими и получили премии в размере 300 тысяч рублей. Среди них оказалась и директор Павлово-Посадского парка Ольга Петренко, которая получила награду «Лидера в управлении парками Московской области» из рук представителей областного министерства. Она поблагодарила МосОблПарк, рабочий коллектив, ведомство и призналась, что гордится проделанной работой. Именно парки округа отметились большим количеством мероприятий, праздников и мастер-классов, которые всегда с нетерпением ждут взрослые и дети.

«Особенно напряженно и интересно было зимой, когда дети ждали от нас скорее чуда, чем просто новогоднего праздника. Как только мы не креативили: чай в мороз, прогулки по ночному парку с Дедом Морозом и Снегурочкой. Весна принесла проблемы благоустройства — тоже не просто. Все это оценивалось, анализировалось. И вот результат, который принес много эмоций. Конечно, планка поднята высоко. Опустить ее невозможно! Будем стараться! Благодарю Главу да доверие, понимание и поддержку. МосОблПарк за неоценимый опыт и возможность реализоваться. Коллектив за то, что всегда рядом было надежное плечо — буквально в любую минуту мои дорогие девчонки делали, порой, невозможное!», — сказала Ольга Петренко.

Коллектив муниципального учреждения культуры Павлово-Посадского округа «Дирекция парков» и ее директора поздравили с получением награды и пожелали покорения новых высот.