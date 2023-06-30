Лидеры десяти стран Европы обсудили расширение ЕС за счет Украины

Представители десяти европейских стран встретились в Брюсселе, где обсудили последствия вступления Украины в ЕС. Встречу инициировали Франция, Германия и Нидерланды. При этом представитель одной из стран отметил, что речь идет скорее не о расширении союза при приеме Украины, а о последствиях этого решения еще для 27 стран-членов ЕС. Также политик подчеркнул, что дискуссии о самом приеме не идет, все смирились, что это произойдет раньше, чем планировалось.

Также на встрече обсудили вопрос вступления Украины в ЕС до ее приема в НАТО. Участники встречи сошлись на том, что присоединение Украины потребует провести ряд реформ.