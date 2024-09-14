Лихач на иномарке сбил двух первоклассниц на зебре в Чебоксарах

Автомобиль иностранного производства Ford Fiesta сбил двух учениц первого класса одной из школ Чебоксар в Марийской республике. Как информирует городское управление МВД РФ, инцидент произошел вечером в пятницу, 13 сентября.

Сообщается, водитель не заметил, что первоклассницы переходили дорогу на «зебре» по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В Чебоксарах сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах наезда на двух семилетних девочек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 35-летний водитель отправлен на медосвидетельствование. Пострадавшим девочкам понадобилась экстренная медицинская помощь. Сейчас о их состоянии ничего не известно.

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