Лихач в Петербурге протаранил толпу пешеходов и скрылся с места ДТП, шестеро пострадавших

По предварительной информации, в результате ДТП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга шесть человек получили травмы. Авария произошла после того, как одна из машин столкнулась с другой, и её отбросило на группу людей, которые в этот момент находились на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным, полученным от ведомства, в 21:45 по московскому времени стало известно о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в районе дома № 32 на Заневском проспекте. По предварительным сведениям, за рулём одного из транспортных средств находилась женщина в возрасте 50 лет.

«На месте Госавтоинспекцией установлено, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним, после чего „Джили“ отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора», — рассказали в ГУМВД.

В результате аварии, по предварительной информации, травмы получили шесть человек, среди них — 13-летняя девочка.

По информации ГУМВД, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия, сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя автомобиля Geely, который скрылся с места ДТП.

Ране сообщалось, что мужчина и беременная женщина насмерть разбились в жутком ДТП в Карелии с грузовиками.