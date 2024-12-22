Мужчина и беременная женщина насмерть разбились в жутком ДТП в Карелии с грузовиками

В автоаварии с двумя легковыми авто и двумя грузовиками погибли мужчина и беременная женщина, информирует в соцсетях пресс-служба республиканского управления МВД.

Сообщается, что трагедия случилась вечером в воскресенье, 22 декабря, на 711-м километре федеральной трассы Р-21 Кола в Сегежском округе республики.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых машин Scania и двух легковых автомобилей Kia и Lifan. На месте происшествия погибли два человека: мужчина, водитель Kia, и его пассажир — беременная женщина. „, — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Lifan получил медицинскую помощь. В данный момент выясняются все детали произошедшего. Прокуратура Сегежского района проводит расследование всех обстоятельств трагической аварии.

Ранее сообщалось, что в Красногорске произошло два массовых ДТП с 12 машинами.