Лихорадка чикунгунья 2026: симптомы, лечение и профилактика для туристов

Планируя отпуск в экзотических странах на майские праздники, жители Тульской области рискуют привезти домой не только загар, но и опасный вирус. Специалисты Роспотребнадзора выпустили экстренное предупреждение о лихорадке чикунгунья, которая активно распространяется в популярных туристических регионах. Узнайте, какие симптомы должны насторожить после возвращения из поездки и как защитить себя от «болезни согнутого человека», поражающей суставы, пишет ТСН24 .

География риска: куда опасно лететь без подготовки

Основной зоной риска в 2026 году остаются страны с тропическим и субтропическим климатом. Вспышки лихорадки регулярно фиксируются в регионах Азии, Африки, на островах Индийского океана, а также в Центральной и Южной Америке. Вирус передается через укусы инфицированных комаров, которые активны в светлое время суток. Роспотребнадзор напоминает, что специфической вакцины от этого заболевания не существует, поэтому профилактика ложится на плечи самих туристов.

Симптомы чикунгуньи: когда температура под 40 — это только начало

Заболевание проявляется внезапно и агрессивно. Характерные признаки инфекции включают резкий подъем температуры тела до критических 39–40 градусов, сильную головную боль и сыпь. Однако главной отличительной чертой чикунгуньи является выраженный болевой синдром в суставах, преимущественно в кистях и стопах. Боль бывает настолько сильной, что человек теряет способность нормально передвигаться, а дискомфорт в суставах может сохраняться в течение нескольких месяцев или даже лет после исчезновения остальных симптомов.

Золотые правила защиты: как не стать жертвой насекомых

Чтобы минимизировать вероятность встречи с инфицированными комарами, специалисты рекомендуют соблюдать комплекс мер предосторожности. Необходимо использовать качественные репелленты с высоким содержанием ДЭТА и носить максимально закрытую одежду светлых тонов. При выборе жилья приоритет стоит отдавать номерам с работающими кондиционерами и противомоскитными сетками на окнах. Также следует избегать мест с застойной водой, где активно размножаются переносчики вируса.

Действия при заражении: медицинская помощь обязательна

Если во время отпуска или сразу после возвращения в Тульскую область вы почувствовали резкое недомогание, необходимо немедленно вызвать врача и обязательно сообщить о факте пребывания за границей. Своевременная диагностика крайне важна, так как симптомы чикунгуньи схожи с лихорадками Денге и Зика, требующими разного подхода к лечению. Самолечение может привести к осложнениям и затяжному течению болезни.