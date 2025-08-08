Лихорадка вместо загара: вирус чикунгунья в Азии испортил отпуск тысячам россиянам

Российские туристы, отдыхающие в Китае и странах Юго-Восточной Азии, столкнулись с неожиданной угрозой — всплеском заболеваемости лихорадкой чикунгунья, пишет SHOT.

На фоне участившихся случаев заражения вирусом чикунгунья отдыхающие кардинально меняют свои привычки — отказываются от аренды частных вилл в пользу отелей с регулярной обработкой от комаров, требуют установки москитных сеток в номерах и предпочитают закрытую одежду вместо пляжных нарядов.

По данным телеграм-канала, ключевой причиной такой осторожности стала особенность комаров-переносчиков — они наиболее активны именно днем, когда большинство туристов традиционно отдыхают на пляжах или осматривают достопримечательности.

В отелях ситуация безопаснее благодаря постоянной дезинсекции сильнодействующими средствами, тогда как в частных виллах и бунгало такой обработки не проходит.

Медики советуют простые, но эффективные меры защиты, чтобы обезопасить себя от вируса. Необходимо использовать местные репелленты, носить светлую закрытую одежду в часы активности комаров (с 9:00 до 16:00), не использовать застоявшуюся воду в радиусе 100 м от места проживания, а также выбирать жилье с кондиционерами и москитными сетками.

Особую тревогу у туристов вызывает тот факт, что специфического лечения или вакцины от чикунгуньи не существует — можно лишь облегчать симптомы, которые включают высокую температуру, сильные боли в суставах и сыпь. В тяжелых случаях последствия болезни могут ощущаться месяцами.

