Ликвидацию более двух тысяч гектаров борщевика провели в Подмосковье

В Подмосковье провели ликвидацию более 2,2 тысячи гектаров борщевика и провели окос нежелательной растительности вдоль 26 тысяч километров придорожных полос, работы проходят в рамках четвертого цикла работ по летнему содержанию муниципальных и региональных дорог, в них задействованы порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожники <…> завершают и восстановление разметки: обновили порядка 10 тысяч пешеходных переходов и почти 11 тысяч километров линейной разметки, при этом на региональных дорогах восстановлено почти 3,3 тысячи переходов и восемь тысяч километров линейной разметки», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Помимо этого, специалисты провели мойку более тысячи километров ограждений, свыше пяти тысяч километров тротуаров и 25 тысяч километров проезжей части. Они также очистили более 29 тысяч километров полос отвода от мусора и несанкционированных свалок. В ведомстве уточнили, что качество работ оценивают при помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.