Лили-Роуз Депп снялась для обложки Vogue в прозрачном топе

Дочь Джонни Деппа, актера из «Пиратов Карибского моря», решила примерить на себе рыболовную сетку, если так можно назвать новый образ с призрачным верхом «в дырочку». Об этом пишет «Газета.ру»

Новый выпуск журнала Vogue Australia взял на глянцевую обложку модель Лили-Роуз Депп. К слову, она снялась сразу для двух версий, о чем сообщается в соцсетях издания.

На первой девушка одета в белый, скорее всего, вязаный костюм, напоминающий кольчугу или рыболовную сеть. Несмотря на это, модели он к лицу. Оно же, в свою очередь, красиво блестит хайлайтером.

Чтобы уделить большее внимание внешности, а не полуобнаженному образу, фотографы сделали еще один кадр, добавив в него Троя Сивана. У обоих звезд сделана «мокрая» укладка, надеты дорогие украшения и нанесены блестки на лицо.