Линия психологической помощи будет работать для членов избиркомов в дни выборов в Подмосковье

Сотрудники избирательных комиссий в Подмосковье при необходимости смогут получить психологическую поддержку в течение всех дней голосования. Об этом рассказал секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«Все три дня будет работать линия психологической помощи для членов избирательных комиссий, потому что нагрузка большая», — отметил он.

Кроме того, сто процентов избирательных участков оснащены камерами видеонаблюдения, что обеспечивает безопасность.

Руслан Фурс также напомнил итоги работы первого дня выборов. В общей сложности за 8 сентября поступило 354 обращения. Большинство из них — 198 — были связаны с уточнением номера и адреса избирательного участка. Также поступило 74 вопроса о порядке голосования на ДЭГ, 37 — о голосовании вне специальных помещений.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.