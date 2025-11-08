Липецк, Татарстан, Подмосковье: где школьники будут сдавать на ОГЭ только русский и математику

Правительство России внесло в Госдуму масштабный законопроект, продлевающий эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ до 2029 года. Об этом стало известно РИА Новости .

Согласно документу, школьники в пилотных регионах будут сдавать обязательные выпускные экзамены только по русскому языку и математике, полностью освобождаясь от испытаний по другим предметам. Инициатива также предполагает значительное расширение географии проекта: к действующим Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области планируется добавить Республику Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Этот шаг позволяет оценить долгосрочное влияние реформы на качество образования и дальнейшие траектории учащихся. В Рособрнадзоре уже анонсировали, что основной период ОГЭ в 2026 году стартует 2 июня с математики, продолжится 6 июня экзаменами по информатике и иностранным языкам, а 9 июня выпускники будут сдавать русский язык. Резервные дни для экзаменов по остальным дисциплинам запланированы на 5, 16 и 19 июня.

Эксперимент меняет подход к итоговой аттестации, переориентируя систему с многопредметного контроля на глубокое освоение ключевых дисциплин.

Ранее сообщалось, что квиз в Дубне помог школьникам Подмосковья определиться с профессией перед ЕГЭ.