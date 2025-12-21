Липосакция обернулась комой для столичного бизнесмена

50-летний мужчина, советник гендиректора крупной российской рекрутинговой компании, впал в кому после липосакции в частной клинике на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Операция проводилась 20 декабря. После процедуры у пациента возникли осложнения: остановка дыхания. Врачи клиники вызвали скорую помощь и начали реанимационные мероприятия.

Пациента подключили к аппарату ИВЛ и доставили в столичную больницу, где он продолжает находиться в состоянии комы.

