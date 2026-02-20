Липовые силовики и коммунальщики похитили 5 млн рублей у россиянина

Пяти миллионов рублей лишился житель Тарко-Сале после серии телефонных разговоров с неизвестными, которые представились сотрудниками сразу двух структур — управляющей компании и правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД России по ЯНАО сообщили, что по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Информацию публикует интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как установили полицейские, первые звонки от злоумышленников северянин получил еще 15 января. Действовали они по классической, но отточенной до автоматизма схеме: запугивание и срочные переводы. Собеседники убедили мужчину, что его сбережениям грозит опасность, и для их спасения необходимо выполнить ряд инструкций.

Жертве отправили ссылку, по которой нужно было перейти, а также попросили прислать коды, поступившие в SMS-сообщениях. Поверив, что участвует в спецоперации по защите собственных финансов, таркосалинец выполнил несколько переводов. Общая сумма, ушедшая на счета преступников, составила пять миллионов рублей.

Лишь когда деньги были списаны, а связь с «помощниками» прервалась, мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Следственным отделом ОМВД России «Пуровский» уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности. Ни сотрудники управляющих компаний, ни представители силовых структур никогда не требуют по телефону перевести деньги на «безопасные счета» и не просят прислать коды из SMS. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что юрист раскритиковал идею МВД ограничить NFC-переводы 50 тыс. рублей.