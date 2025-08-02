Лис, росомах и медоедов запретят держать дома

С 1 сентября россиянам запретят держать дома лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек - сервалов. Об этом со ссылкой на документ правительства сообщает РИА Новости.

Все эти животные попали в утвержденный список зверей, запрещенных к содержанию. Запрет будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Под запрет попали львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы (дикие кошки), росомахи, снежные барсы, рыси, гиеновые собаки и лисы.

Кроме того, россиянам будет запрещено заводить тюленей и моржей, медведей, волков (кроме земляных волков), медоедов и гиен.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты животных требует признать перекармливание питомцев жестокостью.